Netta ed improvvisa accelerata della Juventus nella corsa ad Andrea Cambiaso.



Nelle scorse ore la società bianconera pare aver deciso di rompere ogni indugio, uscendo allo scoperto nel tentativo di battere la concorrenza e aggiudicarsi le prestazione del 22enne esterno del Genoa.



Sky riferisce infatti che da Vinovo sarebbe stata presentata al club rossoblù un'offerta da 2 milioni di euro arricchita dal prestito di tre giocatori provenienti dall'Under 23 juventina. Una proposta importante, considerando anche il fatto che Cambiaso andrà in scadenza di contratto tra un anno, che tuttavia il Genoa ha per il momento rispedito al mittente.



Per privarsi del suo laterale il Grifone continua infatti a non voler scendere sotto la soglia dei 10 milioni cash. Una cifra che i liguri contano di poter ottenere facendo leva sull'interesse che il ragazzo ha suscitato anche nell'Inter. E proprio da un'eventuale rilancio nerazzurro dipenderà quasi certamente il futuro di questa operazione.