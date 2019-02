Alex Sandro, laterale mancino della Juventus, parla a Sky Sport a due giorni dalla sfida contro l'Atletico Madrid: "Le partite di Champions sono sempre differenti rispetto a quelle di campionato. La nostra concentrazione deve restare sempre alta perché stiamo arrivando alla fase finale".



SULL'ATLETICO - "Anche se incontrassimo un'altra squadra sarebbe difficile, l'Atletico Madrid è abituato a giocare a questi livelli e ha soluzioni difficili da contrastare. Giocano spesso gare di livello internazionale arrivando molte volte fino in fondo. L'Atletico ha tanti grandi giocatori, gioca bene sia in attacco che in difesa e non possiamo concentrarci solo sugli attaccanti perché sono forti in tutti i reparti. Entrambe le squadre scenderanno in campo per vincere, sarà una grande partita sia per chi sarà in campo che per chi la guarderà"