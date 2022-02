Con un paio di settimane di ritardo è cominciato il refrain che in parte ci si aspettava già dall’inizio. Certo,. E in effetti, Vlahovic, sembrava davvero aver cambiato tutto nella Juve, dentro come fuori dal campo. Poi sono arrivate le prime stecche dopo le prove da predestinato.. Tra il derby e il Villarreal, infatti, ecco quelle dichiarazioni che in fondo tutti si aspettavano da subito: è ancora giovane, non ha esperienza, non può risolvere da solo tutto, va aspettato, va difeso. Tutto vero o quasi. Ma se come lo stesso Allegri sa ricordare al momento opportuno, nel calcio come nella vita ci sono le categorie.. Ecco perché mentre Allegri, giustamente o inevitabilmente, parla di dare tempo a Vlahovic sa anche che questo tempo Dusan non ce l’ha, almeno non ora. È arrivato subito perché serve subito. Altri ragionamenti si possono e si devono rimandare., basti pensare al debutto in bianconero contro l’Udinese quando gli son serviti solo 13 minuti per lasciare il segno.anche guardando all’assenza di tutti quei leader tecnici ed emotivi in ogni reparto, da Paulo Dybala a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. È una Juve che cambia e deve farsi trovare comunque pronta, specialmente in quello che a questo punto e per vari motivi è già tra i più rappresentativi. Non ha paura Vlahovic, sembra programmato in laboratorio come un robot per vincere e fare gol, non possono essere un paio di prestazioni opache o una condizione rivedibile a cambiare giudizio su di lui. PeròQuindi tocca a Vlahovic, fare gol e trascinare la Juve verso la vittoria. Anche in Champions, soprattutto in Champions. Pure se per lui sarà la prima volta.