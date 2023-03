Ormai la prudenza non può essere mai troppa in casa Juve. Così Max Allegri in conferenza stampa butta la palla in tribuna quando parla di Paul Pogba: "Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L'adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio". Ma in realtà, da cosa filtra dalla Continassa e non solo, il recupero di Pogba potrebbe anche prevedere un rientro anticipato: l'obiettivo è la gara d'andata di Europa League con lo Sporting Lisbona, la speranza è però di esserci già con la Lazio se non addirittura con l'Inter che però arriva forse troppo presto. Il francese, infatti, potrebbe tornare in gruppo già da lunedì.