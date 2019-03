I ricordi aiutano a crederci, ma i numeri come sempre riportano alla realtà: la Juve, contro l', non avrà affatto vita facile. E la rimonta che i tifosi richiedono a gran voce non sarà certamente una passeggiata. Anzi: sarà una vera e propria impresa. E tutto questo prescinde il talento di Griezmann, la vena realizzativa (ritrovata) di Alvaro Morata. Prescinde anche il pressing alto e la garra del Cholo. Tutto questo si fa complicato perché l'Atletico dispone di una concretezza fuori dalla norma, esplicitata dal talento che si muove tra i pali: lo sloveno Jan Oblak.