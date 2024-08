Fiorentina, esplode la contestazione contro la dirigenza: "Vendete la nostra passione, Juve m***a"

C'è un clima piuttosto teso a Firenze per quanto riguarda l'umore della piazza. E dopo l'ennesimo calciatore di talento ceduto alla Juventus quest'anno, la curva Fiesole (trasferita in Ferrovia per i lavori allo stadio), ha voluto esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti della dirigenza gigliata.E' infatti apparso uno striscione, durante la sfida fra Fiorentina e Venezia, che recitava: "La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve merda". Il riferimento è al termine che il ds gigliato Daniele Pradè ha ripetuto a più riprese durante la conferenza stampa di fine stagione pochi mesi fa: ambizione.

La Fiesole ha poi intonato diversi cori contro Nico Gonzalez e la Juventus e ha chiesto di rispettare la maglia gigliata alla proprietà.