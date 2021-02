Nessun procedimento nei confronti di Gigi Buffon per la presunta espressione blasfema pronunciata in occasione del momentaneo vantaggio dell'Inter sulla Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia della passata settimana. Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il procuratore federale Giuseppe Chiné non avrebbe ritenuto sufficientemente chiaro l'audio che ha preso in esame dopo la segnalazione arrivata al proprio ufficio dopo e in assenza di provvedimenti sul campo da parte dell'arbitro Calvarese.



Diversa invece la vicenda relativa al deferimento dello scorso 26 gennaio per la bestemmia che Buffon ha utilizzato nel corso del match contro il Parma del 19 dicembre e che nei prossimi giorni potrebbe portare a una sanzione nei confronti del portiere bianconero.