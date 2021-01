Due anni alla Juventus "che ricordo con molto piacere".è il doppio ex della sfida col Bologna in programma domani alle 12.30. In bianconero dal 2000 al 2002 con uno scudetto in bacheca, l'ex difensore oggi ha cambiato completamente lavoro: "Sono fuori dal calcio - racconta nella nostra intervista - ho una società immobiliare tra Bologna e Ferrara". Dal pallone alla pallina: "Adesso sono appassionato di golf, diciamo che me la cavo bene".