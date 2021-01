Il Bologna cerca un attaccante sul mercato. Sabatini ha incontrato il fratello di Marko Arnautovic, che vuole lasciare il club cinese dello Shanghai SIPG. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club rossoblù non perde di vista il polacco Karol Swiderski del PAOK Salonicco (cercato anche dal Parma) e il croato Kristijan Lovric del Nova Gorica.



Intanto dal Cagliari è in arrivo l'esterno Paolo Faragò in prestito: stessa formula e percorso inverno per Arturo Calabresi. ​Il club sardo è molto tentato dall'attaccante uruguaiano Brian Rodriguez.