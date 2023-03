Mercoledì 19 aprile, ore 14.30: l'ora della verità per la Juventus. Come riporta l'ANSA, è stata fissata per quella data la seduta del Collegio di Garanzia del Coni, che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della Corte d'Appello Federale, che ha inflitto 15 punti di penalità nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze.



COSA PUO' SUCCEDERE - La Juve, forte di una memoria di nove punti, è convinta di poter cancellare la penalizzazione che le è stata inflitta a gennaio dalla Caf. I membri del Collegio di Garanzia, dopo aver studiato a fondo le carte, avranno la facoltà di annullare la sentenza se viziata da errori procedurali o di forma (in quel caso la decisione è inappellabile) o di confermare la sentenza, rigettando dunque il corso della società bianconera. C'è poi una terza possibilità, ovvero il rinvio alla Corte d'Appello Federale affinché corregga eventuali vizi: in quel caso, la Corte dovrebbe riscrivere le motivazioni, confermando la condanna o, eventualmente, rimodulando la penalizzazione e le inibizioni.