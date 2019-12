La Juventus parte oggi per Riyad, capitale dell'Arabia Saudita e sede della finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio di domenica sera. Per l'occasione, il club bianconero utilizzerà una maglia speciale, con i tradizionali caratteri arabi sul dorso. Una maglia progettata con la collaborazione del famoso artista di calligrafia saudita-marocchina, Shaker Kashgari. La divisa Adidas avrà all’interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo.



Un maglia che diventa anche un pezzo pregiato per i collezionisti e che sarà messa in vendita, in edizione limitata, nei negozi ufficiali della Juve di Torino e Milano e nell'on-line store.