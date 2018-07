Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, nel corso di un'intervista a Espn parla dell'eventuale (e sempre più possibile) ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero: "Leonardo, per me, è un amico. Ho trascorso le mie vacanze con lui e le rispettive famiglie. Conosco la sua qualità, ma non lo so. Non è facile, e voglio avere rispetto per i miei compagni di squadra. Non sono il presidente o il direttore sportivo, quindi vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato e vedremo se Bonucci sarà qui".