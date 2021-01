Così Giorgio, capitano della Juve, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro l’Inter: ”Conta come provi a fare le cose,. Numeri e tattiche, ma poi si devono vincere i duelli. Bisogna ripartire, tra 3 giorni c’è una finale, è un colpo importante ma non deve metterci ko. Abbiamo tempo per dire la nostra, consapevoli delle difficoltà incontrate".- "È un attaccante fisico, se non lo marchi così è incontenibile. Le partite finiscono sempre con tanti colpi".- "Il Napoli ci farà correre ma non è un problema, bisogna essere umili. Oggi siamo stati poco bravi con la palla, abbiamo fatto errori tecnici e concesso ripartenza. Non eravamo mai decisi, non c’è un colpevole. Non va bene, ma per fortuna giochiamo tra tre giorni".- "La scintilla con Pirlo? Quest’anno l’abbiamo avuta, Barcellona è l’emblema della miglior partita, anche col Milan. Oggi diventa difficile commentarla, di cosa parli? Il divario era tanto, diventa difficile analizzare la partita. Si fa fatica a parlare di moduli o diagonali, c’è stato un divario troppo netto.. A volte ci siamo riusciti meglio. Qualità in mezzo al campo? Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, non solo i centrocampisti, facevamo un tocco in più in tutte le zone. Bisognava fare di più”.