La Juve che è volata in Israele è una Juve sostanzialmente al completo, almeno per quel che riguarda questa fase di stagione: ancora fuori Federico Chiesa e Paul Pogba, infortunato pure Mattia De Sciglio.che dovrà essere l'uomo attorno al quale far ruotare tutta la squadra sia in Champions che nei prossimi impegni di campionato.È questa la sostanziale novità, per un assetto che consente anche di ritrovaresostenuto da due mezzali.– Il vero dubbio del caso è quindi in difesa per Max Allegri. C'è infatti un tema diffidati da gestire, se la posizione di Fabio Miretti non appare vincolante, quella di Danilo in ottica Benfica invece sì: da un lato c'è la consapevolezza di non poter guardare più in là di una sola partita, dall'altra il fatto che al brasiliano non si potrà rinunciare nelle successive sfide da dentro o fuori.nelle rotazioni difensive, essendo l'unico insieme a Bremer a non aver rifiatato dopo la sosta.– Questa quindi la probabile formazione in vista del match col Maccabi.A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Gatti, Rugani, Locatelli, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Milik.All. Allegri.