Il difensore della Juve Danilo è stato intervistato da Dazn prima del derby d'Italia.



Al di là dei tre punti, ha un valore in più la partita contro l'Inter per affermare - al netto della penalizzazione - di essere la seconda forza del campionato?

"Sì, sicuramente, è una partita speciale per la storia che hanno tutte e due le squadre, noi vogliamo soprattutto fare una bella partita e dire che siamo noi quelli che abbiamo fatto più punti, siamo secondi in classifica. Ma anche per noi personalmente, come punto di forza per proseguire la stagione".