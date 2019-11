Autore del gol che stende il Torino, il difensore della Juve Matthijs de Ligt parla a Dazn al termine dell'incontro: "Sono molto felice, era molto importante vincere dopo la vittoria dell'Inter e realizzare l'unico gol è speciale. Paura del rigore sul tocco di mano? No, la regola dice che se il braccio è stretto non è mai rigore e io avevo la mano attaccata, ero tranquillo. Quando sarò al 100%? Quando arrivi un nuovo club devi adattarti, ma penso che stia andando bene: i ragazzi sono straordinari con me e imparo partita dopo partita. Il rapporto con campioni come Ronaldo e Higuain? Molto bello, tutti i compagni di squadra sono molto bravi con me e mi aiutano molto. Higuain oggi mi ha fatto un grande assist quindi molto bene!".