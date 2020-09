Delio Rossi, allenatore ex Lazio e Fiorentina, tra le altre, parla a Radio Sportiva, dicendo la sua sulla scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "La Juve ha un allenatore che non è un allenatore perché è alla sua prima esperienza, ma penso sia una scelta ponderata e non avventata. Mi sembra più un gestore, avrà il sostegno dei senatori della squadra e della Società che ci ha messo la faccia".