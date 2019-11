Effetto Cristiano Ronaldo sulla Juventus, non solo in campo ma anche... sulla bilancia! È il curioso retroscena svelato da Douglas Costa, che nel corso di un'intervista concessa ai brasiliani di Esporte Interativo parla di come sia cambiata l'alimentazione dall'arrivo di CR7: "Io mi alimento sempre bene, ora più che prima. Sapete, ho già 29 anni e questo si sente. Gli addominali di CR7? E’ vero, capita spesso di vederlo senza maglietta ed è impressionante, fa venire più voglia a tutti di curarsi, lui è così bello e non si vuole essere da meno. Da quando è arrivato la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori si è abbassata. E’ notevole, perché il valore di Ronaldo non si vede solo in campo, anche fuori ci ha dato tanto".



FEELING - Douglas Costa si sofferma poi sull'intesa con Ronaldo e manda un messaggio a Sarri: "Parliamo la stessa lingua dentro e fuori del campo. Ogni volta che giochiamo insieme ci cerchiamo a vicenda, perché entrambi sappiamo che insieme possiamo creare più difficoltà agli avversari".