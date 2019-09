Il mercato è finito un paio di giorni fa, ma in realtà ha solo lasciato spazio a un altro, quello successivo, anche se non ancora ufficialmente aperto. Sì, perché la programmazione in vista dell'estate prossima è già cominciata, pur non entrando nel vivo, per il momento: la Juve ragiona sul futuro e così, pensa ai prossimi colpi. Quelli che riguardano i top player, che potrebbero arrivare anche a parametro zero. ​Il primo nome è quello di Ivan Rakitic, già vicino ai bianconeri, l'altro nome molto interessante - Eriksen - arriva dall'Inghilterra, dove tutti parlano di un suo approdo alla Juve nel 2020, a parametro zero.