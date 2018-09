Paulo Dybala, attaccante della Juventus tornata al gol contro il Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sui rossoblù: "Il gol mi può dare un po' più di fiducia, lavoro per dare il meglio alla squadra e non avevo fatto brutte partite. Giusto chiedere di più, i tifosi chiedono di più. Quest'estate sono arrivati calciatori importanti, se la Juve è la più forte, lo vedremo. Con Cristiano c'è entusiasmo, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Come si migliora con Ronaldo? In allenamento, in partita e con entusiasmo. Non giochiamo solo per Ronaldo, lo aiutiamo a segnare, ma speriamo di vincere. La sfida col Napoli? Grande entusiasmo, cerchiamo di vincere. Sono gare facili da preparare, è una partita che può valere tanto".