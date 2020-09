Brasile, terra fertile di talenti che danno del rigoroso ‘tu’ al pallone. La Juventus è sempre attenta a scovare enfant prodige del caso, come successo per Kaio Jorge anche se da qualche tempo la trattativa si è arenata sia per la bassa liquidità del club bianconero sia per le alte commissioni richieste dagli agenti. Come riporta Transfermarkt.it, il nuovo profilo monitorato è quello di Daniel Cabral, prodotto del settore giovanile del Flamengo. Il mediano classe 2002 ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è entrato anche nei radar della Roma.