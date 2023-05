Settimane roventi per la, attesa da una serie di partite importanti. In campo, stasera la semifinale di ritorno di Europa League e poi le tre giornate conclusive della Serie A, ma anche fuori dal campo, di fronte alla giustizia sportiva, un percorso questo che potrebbe mettere in discussione i risultati della squadra di. Il prossimo 22 maggio l'udienza di fronte allache, dopo il ricorso del club bianconero al, è stata chiamata a stabilire una nuova sentenza (con una nuova penalizzazione) per la Vecchia Signora in relazione al caso plusvalenze. Pena che dovrà essere afflittiva e che, verosimilmente, escluderà la Juve dalla partecipazione alla prossima edizione della Champions League.- Non solo il percorso che riguarda il campionato però, la Juve ha mantenuto viva la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions anche tramite l, perché qualora superasse il turno con il Siviglia e vincesse anche la finale di Budapest in programma il 31 maggio si garantirebbe il ticket per la massima competizione europea. In quel caso, però,, seguendo le orme della giustizia italiana. Qualora però l'estromissione avvenisse per mano della Federcalcio europea, a pagare potrebbe non essere solo la squadra di Allegri.- Come riferito da Calcio e Finanza infatti,Uno sviluppo dovuto al fatto che la Juve verrebbe considerata dall'organo di governo del calcio europeo come società unica e dunque le eventuali violazioni sarebbero punite 'in blocco'. La UEFA, interpellata da C&F, si è limitata a far sapere che "non esiste una regola generale. Dipende dall’organo giudicante". La questione è subordinata a condizionali e al successo dei bianconeri in Europa League, la Juve femminile ha conquistato la qualificazione allatramite la Serie A, grazie al secondo posto. In caso di esclusione della formazione guidata da Montemurro, una trapotrebbe approfittarne.