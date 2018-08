La campagna acquisti della Juventus non si è ancora conlcusa. La ricerca spasmodica del club bianconero di un colpo top a centrocampo non è infatti terminata e i contatti con Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba sono ancora vivi in attesa di una nuova accelerata. Il club bianconero sogna di completare una piccola rivoluzione in mediana dopo l'acquisto di Emre Can, ma la scelta o meglio la possibilità di affondare il colpo per uno dei due sogni estivi passa dalla scelta, questa sì, sul futuro di Miralem Pjanic.



RINNOVO O ADDIO? - Anche nella notte nella sfida con il Real Madrid il centrocampista bosniaco non si è dimostrato sereno al 100% in campo. Le voci sul suo futuro ovviamente condizionano e qualche errore ci sta. Secondo Tuttosport Pjanic è ora a un bivio: o trovare l'accordo per il rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2021 con un ricco aumento salariale fino a 7 milioni di euro, oppure valutare la possibilità di essere inserito come contropartita nell'affare con il Manchester United (che lo stima molto) proprio per Pogba. Un gioco ad incastro che solo Pjanic può sbroglia, ma il tempo stringe perchè il mercato in Inghilterra chiuderà fra 4 giorni.