La Juve pareggia 0-0 in casa dell'Atalanta, in un match bloccato. A parlare ai microfoni di Sky è stato Federico Gatti, che si è soffermato anche sull'autogol messo a segno contro il Sassuolo:



L'AUTOGOL - "Sto crescendo tanto a livello mentale, l'errore col Sassuolo ci sta. Sto cercando di capire dove ho sbagliato, non bisogna passare per un fenomeno o uno scarso dopo una partita. Ci abbiamo quasi scherzato su".



CHI TI HA SOSTENUTO? - "Tutto il gruppo, lo staff. Abbiamo rivisto la partita con lo staff cercando di capire dove abbiamo e ho sbagliato come ho fatto sempre".



MOMENTO JUVE - "Siamo molto uniti, in queste partite che non riesci a vincere non devi perdere, è quello che ci è mancato a Sassuolo dove magari dovevamo soffrire e ripartire, sappiamo che la possiamo sempre vincere ma oggi era importante non perdere".