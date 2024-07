AFP via Getty Images

Juve, il Genoa studia un nuovo colpo Dragusin: nel mirino il giovane Muharemovic

37 minuti fa

1

Dopo l'ottima esperienza con Radu Dragusin il Genoa starebbe meditando di mettere a segno un nuovo colpo in prospettiva con un giovane difensore della Juventus.



A finire nel mirino della dirigenza rossoblù sarebbe questa volta Tarik Muharemovic, 21enne bosniaco reduce da un ottimo biennio con la formazione Next Gen dei bianconeri con la quale ha collezionato 47 presenze e due reti, guadagnandosi anche la chiamata della nazionale maggiore del Paese balcanico.



L'idea della Juve, e anche degli agenti del giocatore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è ora quella di fargli fare un salto di categoria, mandandolo in prestito senza perderne il controllo. Una condizione che il Grifone sarebbe disposto ad accettare a patto di poter quantomeno usufruire di un diritto di acquisto.