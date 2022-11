Il gol del 2-0 annullato a Danilo in Juventus-Inter è stato oggetto di una forte rabbia da parte della panchina bianconera e in particolare di Massimiliano Allegri che, visionata su un monitor di servizio l'azione che ha portato il var all'annullamento, è scattato verso il quarto uomo protestando e costringendo il suo staff a bloccarlo per evitare il peggio.