Undici presenze in Premier League di cui solo due da titolare, zero reti, un inizio deludente., un club che vive un momento complicatissimo per via delle scelte scellerate del suo manager, com'è vero che da Kean stesso ci si aspettava molto di più. E aspettando il mercato di gennaio quando le proposte di prestito non mancheranno anche dall'Italia,- Pensare che Moise aveva praticamente. Un'intesa nel cassetto fino al 2024, le continue riunioni con l'agente Mino Raiola e poi la necessità all'improvviso di fare cassa: vendere come priorità, visto che Mandzukic & co non volevano lasciare Torino è finito tra i sacrificati proprio Kean per, dipenderanno dal percorso di Moise che finora non ha inciso. Una scelta che ha imposto di cestinare il nuovo contratto e realizzare una plusvalenza,pur riconoscendone doti e potenziale. Insomma, tutti convinti ma la stessa Juve sa bene che. Per questo ha un impegno verbale di buoni rapporti con l'Everton per ricomprare Kean nei prossimi anni, in caso di ritorno in Italia daranno un'occhiata alla situazione anche i bianconeri. Che dopo un incasso importante e un contratto stracciato, aspettano l'exploit di Moise... forse, non più con i