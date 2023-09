, una squadra nella quale gli attacanti in questo inizio di stagione stanno facendo il loro dovere, che è quello di segnare, ma nella quale. Fra le 11 reti segnate finora in campionato dai bianconeri,), e due sono suddivise fra centrocampo e difesa (un gol a testa pere Danilo). Al di là di quella che poteva essere la suggestione legata a un ritorno a grandi livelli da parte di, prima della sospensione per la posisitività al doping da parte del francese,ci si aspetterebbe, in linea teorica, di una potenza di fuoco realizzativa superiore rispetto a quella che il roster attuale sembra garantire.10 gol in 35 partite nella scorsa stagione, e già 2 centri in questa, in 7 partite giocate. Domenica, al Bergamo,, oltre a essere un osservato speciale in, tenendosi ai margini di un affare troppo oneroso per le casse bianconere del 2023, con, rinnovando anche il contratto di Koopmeiners, blindandolo fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio a 2,8 milioni di euro netti a stagione.potrebbe scendere in campo, sul mercato, per fare concorrenza al Napoli sull'obiettivo Koopmeiners, il giocatore che manca al centrocampo bianconero.