Non c'è la Juve tra le possibili vincenti della Champions League. Il 2-0 nell'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid ha limitato e non poco le possibilità bianconere di passaggio del turno e quindi di permanenza all'interno della massima competizione europea. Tanto che, secondo quanto stimato dalle quote del portale inglese Betting Directory la Juve non sarebbe nemmeno tra le papabili vincenti del trofeo. Eccole, con l'Atletico Madrid presente:



Man City: 5/2



Barcelona: 4/1



Atletico Madrid: 8/1



Liverpool: 9/1



Man United: 10/1



Bayern: 10/1



Spurs: 12/1



Ajax: 20/1.