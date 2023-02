Intervenuto sui canali di Sky Sport, Danilo, difensore della Juventus, si è soffermato sul pari dei bianconeri in Europa League al cospetto del Nantes: "Abbiamo iniziato bene, poi siamo calati e il Nantes ne ha approfittato - l'analisi del brasiliano -. Sapevamo che avevano giocatori di qualità e veloci davanti, noi dobbiamo migliorare le scelte quando arriviamo in attacco. Serve che diventiamo più cattivi. Il gol preso? Se Bremer non fosse scivolato avremmo difeso diversamente, potevamo pure scivolare meglio. Poi però abbiamo provato a riprendere il match, l’atteggiamento è stato quello giusto".



Sul rigore non assegnato nel recupero alla Vecchia Signora: "Il penalty era netto, noi comunque dobbiamo capire meglio i momenti delle partite e aumentare l'intensità".