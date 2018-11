- La Juvents ha lasciato l'hotel per andare all'Allianz Stadium.I - Arrivano conferme sulla formazione di questa sera della Juventus: Khedira titolare al posto di Matuidi.- Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport all'Allianz Stadium sono attesi 2400 tifosi inglesi per supportare i Red Devils. Per il momenti non sono stati registrati problemi di ordine pubblico e procede tutto tranquillo.- Riposo per i bianconeri: alle 17 la squadra si ritroverà per la merenda e la riunione tecnica.- Aumentano a vista d'occhio i tifosi del Manchester United presenti a Torino, pronti per il match di stasera.- Pranzo ufficiale tra i club che è andato in scena al Ristorante "Del Cambio": per la Juve presenti il Presidente Agnelli, il vice presidente Nedved e il direttore sportivo Fabio Paratici.- La Juventus è rimasta in hotel e ha svolto il classico risveglio muscolare, come anche il Man United.- La Juventus ha effettuato in mattinata il consueto lavoro pre-partita, in vista dell'impegno delle 21 contro il Manchester United, che potrebbe portare la qualificazione aritmetica agli ottavi e il primato nel girone di Champions.con Szczesny in porta, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Khedira, Pjanic e Bentancu a centrocampo e Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala in attacco. L'unico dubbio è quello tra De Sciglio e Cancelo per quanto concerne l'out destro.Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.