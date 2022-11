. Che poi fa parte di quella schiera di giocatori che vedranno in questo Mondiale la più classica delle vetrine per mettersi in mostra. Non che ci sia ancora qualcosa da scoprire su McKennie, il salto dallo Schalke alla Juventus lo ha comunque visto imporsi con tutte le sue caratteristiche da mezzala di quantità con il vizio del gol. E: sempre in campo fino a Lecce, un po' per forza date le assenze e un po' per scelta, considerando come comunque sia stato preferito sempre a tutta la truppa di giovani che solo dopo ha trovato spazio., anche per questioni comportamentali, le stesse che lo vedevano anche escluso da Team Usa a un anno esatto dal Mondiale.Guardando proprio in Premier rimane un pallino di Fabio Paratici e pure di Antonio Conte, ilresta attento alla situazione anche se mosse concrete non ce ne sono state. Intanto c'è il Mondiale, lui punta a mettersi in mostra per compiere quel salto di qualità che ancora non si è visto.