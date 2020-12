Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso, Juventus-Napoli si giocherà. Dopo alcune polemiche iniziali e qualche scambio di opinioni a distanza, ora è il momento di trovare la data per disputare la gara. A gennaio non si potrà giocare: le date libere dal campionato sono occupate dagli impegni di Coppa Italia per entrambe le squadre. Così si passerebbe direttamente alla fine delle competizioni europee per Juventus e Napoli.



Ma l'obiettivo è un altro. Ne hanno parlato ieri Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, l'ipotesi che prende quota è quella dell'inversione di campo. Il 13 febbraio è in programma a Napoli la gara di ritorno, la 22ª giornata di Serie A. Invece di disputare quella sfida si punta a giocare prima l'andata (3ª giornata) il 13 febbraio all'Allianz Stadium di Torino per poi rimandare alla Primavera - presumibilmente - Napoli-Juventus presso lo Stadio Diego Armando Maradona.