Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a JTV prima della sfida Champions contro la Lokomotiv Mosca: "Se facciamo bene sappiamo che passiamo il turno. Cerchiamo il risultato massimo, ma sappiamo delle difficoltà che ci aspettano. Cosa ci insegna la partita dell'andata? Ci insegna tanto, sapevamo già prima che è una squadra molto forte, sembra meno di come in realtà sia. Come visto in casa, l'abbiamo battuta con tante difficoltà. In casa sono ancora più pericolosi di quanto mostrato in trasferta. La partenza? Abbiamo dati importanti. Sapevamo di affrontare difficoltà, abbiamo fatto tanti cambi come l'allenatore. Risultati importanti per punteggi, classifiche. Ma non ci accontentiamo, possiamo fare meglio e vogliamo farlo. Sappiamo dove migliorare. Cerchiamo questa strada qua. Qualificarsi con due turni d'anticipo sarebbe molto importante, ma non ci deve riguardare. L'importante è qualificarsi...".