L'apertura di Kylian Mbappé ad un possibile addio al Paris Saint-Germain ha scatenato i direttori sportivi dei principali club europei. Come scrive Tuttosport, c'è una ristretta cerchia di società che possono potenzialmente approfittare della situazione: ci sono Real Madrid e Barcellona, le grandi corazzate inglesi (Manchester City in primis) e la Juventus, che ha compiuto una crescita enorme in termini di peso specifico nell'élite del calcio internazionale.