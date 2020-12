Ci sono nuovi e importanti passi avanti fra Juventus e Genoa per Nicolò Rovella, il centrocampista classe 2001 che in questa stagione ha già collazionato nove presenze in Serie A, dopo aver esordito con due presenze nel 2019-20. Le parti si sono ulteriormente avvicinate, per un affare ormai in fase di conclusione: la Juve verserà nella casse del Genoa una cifra pari a circa 9 milioni di euro cash, per un accordo che poi prevederà la permanenza in prestito del giocatore ai rossoblù (resta da stabilire se per una o due stagioni, oltre a quella in corso).



E NON E' FINITA - Le trattative fra il club bianconero e quello presieduto da Enrico Preziosi continueranno poi su binari paralleli su altri nomi, uno dei quali potrebbe essere Manolo Portanova, che potrebbe prendere la strada che porta a Pegli, oltre naturalmente alla ridefinizione delle situazioni relative a Mattia Perin, Luca Pellegrini e Marko Pjaca.