"Milinkovic-Savic?giusti per stare qui", musica e parole del presidente della Lazio Claudio Lotito, uno con cui non è mai facile trattare ma che di certo ha le idee molto chiare sul futuro della Lazio. E in questo futuro può esserci Milinkovic-Savic? Stando alle sue parole molto probabilmente no anche se il futuro del centrocampista serbo (che ha gà un accordo di massima con il club bianconero) dipende dalle offerte che arriveranno.