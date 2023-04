Il centrocampista della Juve Adrien Rabiot parla dopo il passaggio alle semifinali di Europa League a Sky Sport. "Sono contento: abbiamo giocato col cuore, abbiamo sofferto fino alla fine ma ci siamo. L'obiettivo era lo stesso: andare in finale e vincere, ora lo facciamo passo dopo passo. Sono contento per tutti, per il mister, per i dirigenti, per tutti".



Ora il Siviglia

"Ha vinto il Siviglia? Saremo pronti. Abbiamo fatto il nostro lavoro stasera, lo faremo anche dopo. Dobbiamo prepararci bene, metter sempre cuore e testa. oggi potevamo fare meglio, certamente ma l'obiettivo era vincere".



Pensavi passasse il Manchester?

"No, nessuno me lo aveva detto! Il Siviglia è una grande squadra, li rispetto, ma è uguale. Saremo pronti".



Intanto riavete i quindici punti in classifica

"Eravamo sereni ma siamo contenti. Non abbiamo mai mollato, è stato difficile questo periodo ma siamo contenti e continueremo a lavorare per stare sul podio. E' una buona notizia per noi".