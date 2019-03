Tutto pronto per la sfida dell'anno, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma all'Allianz Stadium alle 21 tra Juventus e Atletico Madrid: l'atmosfera è caldissima, i tifosi sono impazienti e speranzosi. Saranno ben 30mila le bandierine che coloreranno l'Allianz Stadium durante la coreografia pre-partita, mentre sono attesi 41.500 spettatori. Si tratta di un record assoluto, per soli cinque biglietti: quello precedente risaliva ad uno Juventus-Inter del 7 dicembre del 2018, con 41.495 paganti.



BATTUTO RECORD DI INCASSO, COREOGRAFIA PRONTA - Battuto anche il record di incasso: 5 milioni e mezzo di euro, mentre quello precedente era di uno Juventus-Manchester United del 7 novembre 2018, 4.194.000 euro. Niente sold out per via dei 500 biglietti invenduti nel settore dell'Atletico. Intanto all'Allianz Stadium è già stata apposta la coreografia che verrà esposta stasera dai tifosi bianconeri, mentre sono in corso alcune prove audio e nell'impianto juventino risuono la musica della Champions League. Tutto il popolo juventino spera con vigore che non si tratti dell'ultima volta, quest'anno.