, tramite la piattaforma Dugout, a tutti i propri tifosi, con. Il Principino, che ha lasciato il club in estate, milita oggi nello Zenit San Pietroburgo, ma resta un grande supporter di Madama, che non può dimenticare quanto le ha regalato Marchisio in queste ultime stagioni. Un video da non perdere, insomma, con tutto il meglio del numero 8 della Juventus: