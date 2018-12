Dopo tre vittorie di fila anche la Samp nutre ambizioni Champions, ma dovrà metterle alla prova all'Allianz Stadium, contro la capolista Juventus. bianconeri Sono nettamente favoriti, anche dopo il mezzo scivolone di Bergamo: il ritorno al successo vale 1,22 appena e il pareggio arriva già a 6,25. Difficile considerare l'ipotesi «2», a 13, anche se bisogna ricordare che la Samp appartiene alla ristretta cerchia di squadre (otto, tra cui Real Madrid e Bayern Monaco) capaci di battere i bianconeri nel loro nuovo stadio, nel gennaio del 2013. Ottima la propensione offensiva di entrambe: la Juve ha il miglior attacco del campionato con 36 reti fatte, la Samp risponde con 31. Una partita da Over vale 1,55. Fabio Quagliarella è il grande ex da tenere d'occhio, visto che contro il Chievo, di tacco, è andato a segno per l'ottava volta di fila in campionato. Il nono centro consecutivo è valutato 4,50.