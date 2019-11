L'ex calciatore della Juve Renato Buso parla della stagione del club bianconero a Radio Sportiva: "Per adesso la mano di Sarri si vede poco: la Juventus è una squadra più offensiva, ma che si appoggia ancora molto sui singoli. Quando a Lecce ti manca un fenomeno come Ronaldo la differenza la vedi. La Juventus rimane un gradino superiore a un'Inter che sta comunque facendo cose straordinarie. I bianconeri macinano gol e sotto questo punto di vista è superiore all'Inter. Non so se la squadra di Conte riuscirà a mantenere questo ritmo"