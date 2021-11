La Juventus sta spingendo sull'acceleratore per Denis Zakaria, ma per provare l'acquisto già a gennaio del centrocampista in scadenza con il Borussia Monchengladbach serve prima di tutto un'uscita già nel corso del prossimo mercato che faccia spazio, soprattutto salariale, al potenziale nuovo acquisto. Il principale indiziato resto Aaron Ramsey che non rientra più nei piani ed è corteggiato da diversi club inglesi.