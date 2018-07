Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, dice "no" alle big europee per i propri gioielli. In riferimento a Frenkie de Jong, Donny van de Beek e soprattutto Matthijs de Ligt ha dichiarato: "Non sono in vendita e lo abbiamo detto ai club interessati. Ripassino l'anno prossimo. Li lascino giocare 40 partite quest'anno con l'Ajax. Non andranno via nemmeno per cifre assurde" ha dichiarato al De Telegraaf. De Ligt recentemente è stato accostato alla Juventus, ma l'Ajax ha sempre chiesto oltre 40 milioni per il proprio gioiello. E ora lo ha blindato...