Juve Stabia, Leone si prende il centrocampo: brilla contro il Cesena, prestazione top e futuro scritto

Lacon il 1-0 e sale al quarto posto in solitaria, complice anche il pari del Cremonese in casa contro la Sampdoria. Nella sfida ha brillato la stella di, centrocampista classe 2001 dei campani. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, il 23enne ha fornito una prestazione che conferma il suo ruolo di leader del centrocampo della squadra di Pagliuca.Leone ha messo in mostra il suo talento fin dall’esordio tra i ‘grandi’, lasciando il segno con giocate di grande visione e tecnica. Non a caso, la scorsa stagione, disputata con la maglia del Siena, ha conquistato il premio di miglior centrocampista della Serie C. Questo riconoscimento non è stato un caso: visione di gioco, precisione nei passaggi e una leadership naturale sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.La scorsa estate,, attirato dalla possibilità di crescere ulteriormente in una squadra ambiziosa e di mettersi alla prova nel competitivo campionato di Serie B. Con 15 presenze e 2 assist all'attivo, il giovane mediano sta confermando di essere un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra campana. I numeri non mentono: la sua percentuale di passaggi accurati, un impressionante 87%, fotografa perfettamente la qualità delle sue giocate.Nella vittoria contro il Cesena, Leone ha mostrato tutta la sua freddezza e la personalità con un gesto tecnico rischioso ma efficace al 90’: ha stoppato un pallone a ridosso della propria area di rigore e, con una sola finta, ha mandato fuori gioco due calciatori del Cesena. Solo una delle giocate di qualità nel corso del match della 18esima giornata di Serie B.Applaudito al termine della gara dai tifosi, Giuseppe Leone ha firmato il 12 dicembre scorso il rinnovo del contratto con la Juve Stabia fino al 2026, un segnale chiaro della fiducia che la società ripone in lui.