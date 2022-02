presente mercoledì sera al Wanda Metropolitano per assistere alla partita di Champions League tra Atletico e Manchester United. Oltre a poter osservare dal vivo quelche continua ad essere amico e al tempo stesso affascinante suggestione per i bianconeri e a portare avanti nuovi contatti con l'entourage diper provare a trattenere a prezzo scontato l'attaccante spagnolo,giocatore non più imprescindibile nelle gerarchie di Diego Simeone esempre meno centrale nelle strategie della Vecchia Signora.perché la prossima estate rappresenterà l'ultima occasione per provare a non perdere il giocatore a parametro zero e guadagnare qualcosa dal trasferimento di un calciatore che nel frattempo ha perso molti degli estimatori presenti in Premier League. Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini - e all'occorrenza gli adattati Danilo e Bernardeschi - rappresentano le soluzioni in casa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma la Juventus è pienamente consapevole di come una delle criticità da risolvere nel futuro prossimo sia quella di individuare un esterno mancino di maggiore prospettiva e, per una serie di ragioni,con margini di crescita ulteriori dal punto di vista difensivo ma già molto efficace in fase di spinta (ha realizzato 3 reti e 9 assist in 104 apparizioni in Spagna) e con un', essendo dal 2019 nel giro della nazionale brasiliana.- L'entusiasmo iniziale per il suo trasferimento dall'Atletico Paranaense (curiosamente lo stesso club che ha formato Alex Sandro) tre anni fa ha fatto spazio anelle rotazioni del tecnico argentino, con appena 5 gettoni da titolare in Champions e 11 in campionato., che in Liga è sceso in campo dal primo minuto appena 7 volte e che in Champions ha avuto l'occasione che aspettava proprio nell'ultima sfida contro lo United, risultando tra i migliori in campo e fornendo pure l'assist per il momentaneo vantaggio di Joao Felix. Come se non bastasse la concorrenza già serratissima, l'Atletico è intervenuto una volta nel mercato di gennaio per infoltire la batteria dei laterali con l'ex Lille. Indizi che lasciano seriamente pensare che a giugno il club spagnolo lavorerà per trovargli una nuova sistemazione e,