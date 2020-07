Difficile trovare segnali positivi dopo la brutta sconfitta di ieri della Juve. Un 2-0 contro il Milan ribaltato in cinque minuti. Blackout totale per la squadra di Sarri. Ma provando a vedere qualcosa di buona in una prestazione da dimenticare, oltre al solito Ronaldo uscito furioso da San Siro, c'è quell'che partita dopo partita sta diventando un giocatore sul quale fare affidamento. Ieri sera ha fatto la cosa più bella della stagione: un coast to coast concluso con un gran tiro da fuori area per il vantaggio dei bianconeri.