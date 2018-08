Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa investirà 5 milioni subito per assicurarsi Andrea Favilli dalla Juventus, con altri 7 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. La Juve però ha inserito la recompra per i prossimi due anni: a 16 milioni nell'estate 2019 e a 24 per quella successiva