Álvaro Morata è uno dei quattro giocatori attualmente in Serie A ad aver preso parte ad almeno 20 reti in stagione considerando tutte le competizioni (13 gol e sette assist), assieme a Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Ciro Immobile. Álvaro ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite giocate in Coppa Italia, di cui quattro arrivati in casa, e ieri ha segnato il suo primo gol su rigore con la maglia della Juventus dal febbraio 2016 (vs Inter), considerando tutte le competizioni.