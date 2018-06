Douglas è bianconero… più bianconero che mai!



Riscattato il cartellino del brasiliano



https://t.co/ztQTApIrTw pic.twitter.com/laT692KMEj — JuventusFC (@juventusfc) 7 giugno 2018

Laha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver. Dopo una stagione con sei gol e 14 assist in 47 presenze, i bianconeri hanno così deciso di versare nelle casse del club tedesco, con un altro milione di bonus che può ancora essere raggiunto.Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022".